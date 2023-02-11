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جديد المحليات > بالفيديو.. “سلامتك” توضح الطرق الصحيحة لإفساح الطريق لمركبات الطوارئ
11/02/2023   11:07 ص

بالفيديو.. “سلامتك” توضح الطرق الصحيحة لإفساح الطريق لمركبات الطوارئ

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كشفت مبادرة اللجنة الوزارية للسلامة المرورية لتعزيز العمل التوعوي “سلامتك” التصرفات الصحيحة لإفساح الطريق لمركبات الطوارئ، مؤكدة أن الثانية تفرق في محاولات إنقاذ الأرواح.

وبينت أن الحركة المرورية إذا كانت سالكة يفضل فسح المسار الأيسر، بينما إذا كانت مزدحمة في الطريق المكون من مسارين يتم فسح وسط الطريق بالانتقال إلى أقصى اليمين أو أقصى اليسار. وفق “أخبار 24”.

وأضافت أن الحركة إذا كانت مزدحمة في الطريق المكون من 3 مسارات أو أكثر؛ فإن المركبات بالمسار الأيمن والأوسط تنتقل لأقصى اليمين، فيما المركبات بالمسار الأيسر تنتقل أقصى اليسار.

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بالفيديو.. “سلامتك” توضح الطرق الصحيحة لإفساح الطريق لمركبات الطوارئ

جديد المحليات
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