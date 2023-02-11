بالفيديو.. “سلامتك” توضح الطرق الصحيحة لإفساح الطريق لمركبات الطوارئ

كشفت مبادرة اللجنة الوزارية للسلامة المرورية لتعزيز العمل التوعوي “سلامتك” التصرفات الصحيحة لإفساح الطريق لمركبات الطوارئ، مؤكدة أن الثانية تفرق في محاولات إنقاذ الأرواح.
وبينت أن الحركة المرورية إذا كانت سالكة يفضل فسح المسار الأيسر، بينما إذا كانت مزدحمة في الطريق المكون من مسارين يتم فسح وسط الطريق بالانتقال إلى أقصى اليمين أو أقصى اليسار. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن الحركة إذا كانت مزدحمة في الطريق المكون من 3 مسارات أو أكثر؛ فإن المركبات بالمسار الأيمن والأوسط تنتقل لأقصى اليمين، فيما المركبات بالمسار الأيسر تنتقل أقصى اليسار.
تصرّف سهل منك ، يبعث أمل وينقذ روح ..
تعرّف على التصرفات الصحيحة لفسح الطريق لمركبات الطوارئ #افسح_الطريق pic.twitter.com/x11TTdIpHQ
— سلامتك (@SalamatekCenter) February 10, 2023