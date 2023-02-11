تعرف على التشكيل المتوقع لـ “الهلال” أمام ريال مدريد

استقر المدير الفني لفريق الهلال، الأرجنتيني رامون دياز، على التشكيل الذي سيخوض به مباراته مساء اليوم السبت في نهائي كأس العالم للأندية.
ويخوض فريق الهلال المباراة بعد فوزه بثلاثية مقابل هدفين أمام نظيره فلامنغو البرازيلي، فيما يخوض ريال مدريد المباراة بعد فوزه على نظيره الأهلي المصري برباعية مقابل هدف. وفق “أخبار 24”.
ومن المتوقع أن يبدأ الهلال مباراة ريال مدريد بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: عبد الله المعيوف
خط الدفاع: خليفة الدوسري، علي البليهي، جانج، سعود عبد الحميد
خط الوسط: كويلار، محمد كنو، كاريلو، سالم الدوسري، موسى ماريجا
المهاجم: إيجالو