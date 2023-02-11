يفتتح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي غداً (الأحد) أعمال المؤتمر الدولي للموهوبين من ذوي الإعاقة بنسخته الثانية تحت عنوان “مزدوجي الاستثنائية”، والذي تنظمه جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة، بالشراكة مع مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة .
وأبان رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور عمار بوقس أن المؤتمر يبحث العلاقة بين الإعاقة والموهبة والإبداع، من خلال مشاركة 75 متحدثاً من 10 دول بأكثر من 50 بحثاً علمياً في مجال الموهبة والإعاقة. وفق “أخبار 24”.
وتمتد جلسات عمل المؤتمر على مدى 3 أيام ، بمركز الملك عبدالله المالي بمدينة الرياض، وذلك استكمالاً لنسخته الأولى التي بدأت في عام 2019م، بمشاركة نخبة من الخبراء المختصين في مجال الموهبة والإعاقة من مختلف دول العالم.