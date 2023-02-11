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جديد المحليات > جامعة الجوف تعلن عن وظائف أكاديمية عن طريق النقل من الحكومة
11/02/2023   4:11 م

جامعة الجوف تعلن عن وظائف أكاديمية عن طريق النقل من الحكومة

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أعلنت جامعة الجوف عن حاجتها لعدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة على درجة (محاضر-أستاذ مساعد-أستاذ مشارك- أستاذ) للسعوديين والسعوديات عن طريق النقل من الجهات الحكومية.

وأوضحت الجامعة أن فتح باب التقديم سيكون اعتبارا من يوم غد ( الأحد) وحتى يوم ( الخميس) المقبل، على ان تحتوي الطلبات على صور من، الهوية الوطنية، والسيرة الذاتية، والمؤهلات العلمية، مع التعريف من جهة العمل الحكومية بالمرتبة أو المستوى الوظيفي او الرتبة العلمية.

وأبانت ان التخصصات المطلوبة، تسمل تخصصات عملية في العلوم الطبية والهندسية والتطبيقية ، بالإضافة إلى التخصصات النظرية في اللغات والمحاسبة وإدارة الاعمال والقانون. وفق “أخبار 24”.

جامعة الجوف تعلن عن وظائف أكاديمية عن طريق النقل من الحكومة

جديد المحليات
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