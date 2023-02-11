بدءاً من الغد.. انطلاق فعاليات الاحتفاء بـ”يوم التأسيس” في مدارس الرياض

تنطلق غدًا الأحد، فعاليات الاحتفاء بذكرى “يوم التأسيس” بمدارس منطقة الرياض، بمشاركة أكثر من 1.2 مليون طالب وطالبة، وذلك من خلال عدة برامج وفعاليات متنوعة.
وقال المتحدث الرسمي باسم “تعليم الرياض”، عبدالسلام الثميري، إن ذكرى يوم التأسيس تاريخ مجيد، يؤكد الرسوخ والعُمق التاريخي لهذا الوطن العظيم الممتدّ لأكثر من 300 سنة.
وأضاف أن هذه الذكرى تعدّ فرصة لأبناء وبنات الوطن من الطلاب والطالبات للتعبير عن مشاعر الفخر والاعتزاز باليوم التاريخي المجيد، واستحضار بطولات وتضحيات أئمة وملوك الدولة السعودية الذين أسهموا في بناء هذا الوطن العظيم.
وأبان أن برنامج الاحتفاء بيوم التأسيس يتضمن إطلاق 15 برنامجًا وفعالية متنوعة على مدى أسبوع؛ من بينها تخصيص الإذاعة الصباحية، والدقائق الخمس الأولى من الحصص الدراسية الأولى للحديث عن المناسبة وتاريخ المملكة.
وأضاف أنه سيتم إطلاق عمل درامي ومسرحي يحكي قصة التأسيس وبطولات أئمة الدولة السعودية، وعرض الأزياء التقليدية في عهد الدولة السعودية الأولى، وتنفيذ زيارات ورحلات ميدانية طلابية للمواقع المرتبطة بالأحداث التاريخية، بالإضافة إلى إقامة مسابقة باسم “راوي التأسيس”، ومعارض فنيّة. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أنه ستتاح الفرصة للأجداد والجدَّات لمشاركة الأبناء والبنات في الفعاليات، من خلال فعالية “حكاية أجدادي”؛ حيث ستستضيف المدارس الأجداد والجدَّات لحكاية القصص، وسرد المواقف عن مسيرة التأسيس وتاريخ الدولة السعودية في مختلف مراحلها.