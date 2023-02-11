وفد أمريكي رفيع يصل إلى الرياض غداً لبحث ثلاث قضايا ذات أولوية

يبدأ وفد رفيع المستوى من الحكومة الأمريكية، برئاسة المبعوث الخاص لشؤون إيران روب مالي، غداً (الأحد) زيارة إلى المملكة، للمشاركة في اجتماعات مجموعة عمل مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستنعقد في الفترة من 13 إلى 16 فبراير الجاري.
وسيجتمع الوفد مع ممثلين لحكومات الدول الأعضاء في مجلس التعاون وأمانة المجلس في الرياض، وذلك لمناقشة الأولويات المشتركة، خاصة فيما يتصل بتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.
وتركز اجتماعات مجموعة العمل على ثلاث مجموعات من الأولويات، تشمل الدفاع الصاروخي والجوي المتكامل والأمن البحري، وإيران، ومكافحة الإرهاب. وفق “أخبار 24”.
ويضم الوفد القائم بأعمال منسق شؤون مكافحة الإرهاب والقائم بأعمال المبعوث الأمريكي الخاص إلى التحالف الدولي لهزيمة داعـش كريستوفر لاندبرغ، ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون شبه الجزيرة العربية دانيال بينيم، ونائبة مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط دانا سترول، ويرافقهم قادة عسكريون ومدنيون آخرون رفيعو المستوى.