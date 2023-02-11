“الأونيسترال”: المملكة شريك أصيل في صياغة التشريعات التجارية

أشادت أمين لجنة القانون التجاري الدولي “الأونسيترال”، رئيس قسم القانون التجاري الدولي في مكتب الشؤون القانونية للأمم المتحدة، آنا جوبين بريت، بجهود المملكة في صياغة التشريعات التجارية الحديثة والمتوائمة، واعتمادها بسرعة كبيرة، واصفة المملكة بالشريك الأصيل للجنة.
وأكدت أن ما تقوم به المملكة في هذا الصدد جدير بالاهتمام، ويمثل خطوة واسعة نحو النجاح، مشيرة إلى أن إصلاحات المملكة لم تقتصر على حل المنازعات فقط، بل شملت مجالات ذات الصلة بالإفلاس، والتجارة الإلكترونية، والمشتريات الحكومية، والتعاملات الآمنة، وصكوك الملكية القابلة للتداول؛ بما يضمن تسهيل حركة التجارة وإبرازها كوجهة للمستثمرين. وفق “أخبار 24”.
وتعد “الأونيسترال” إحدى جهتين تقومان بالعمل على صياغة القانون الدولي بالجمعية العامة للأمم المتحدة، ولديها تفويض لتحديث ومواءمة قانون التجارة العالمية، وتشمل أدوارها العمل على تقييم كيفية وضع القوانين والاتفاقيات الحديثة وكيفية اعتمادها وتطبيقها.