وزير “الصناعة” يتفاعل مع استطلاع للرأي يقيس انحياز السعوديين للمنتج المحليّ

تفاعل وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، مع مبادرة قادها استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين خالد النمر، بطرحه استطلاعًا للرأي بشأن ما إذا كان متابعوه سيفضلون الدواء محلي الصنع (الرخيص)، أو الأجنبي (الأغلى).
واتفق ما يقرب من 60% من المشاركين في استطلاع الرأي الذي طرحه “النمر” عبر حسابه على موقع “تويتر”، على أنهم سيفضلون الدواء محلي الصنع.
وعلّق وزير الصناعة والثروة المعدنية على استطلاع الرأي، إذ أعرب عن شكره للنمر، مؤكدًا أن هذا النوع من المبادرات يُسهم في رفع مستوى الوعي بالصناعة المحلية، متوجهًا بالشكر للمشاركين على ثقتهم في المنتجات الوطنية. وفق “أخبار 24”.
وأكد أن المملكة لديها مستهدفات طموح من خلال الإستراتيجية الوطنية للصناعة، ولجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية، بما سيجعل من المملكة مركزًا مهمًا لهذه الصناعة الواعدة.
بكل صراحة:
لو كان هناك دواء تحتاجه والمتوفر عند الصيدلي من نفس الدواء كرتونين: أحدهما صناعة محليه(أرخص)،والآخر صناعة أجنبيه(أغلى)
أيهما ستأخذ؟ ولماذا؟
— الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK) February 10, 2023