نائب رئيس “الهلال الأحمر”: نواصل تقديم الخدمات الطبية للمتضررين وسط الثلوج في تركيا

أوضح نائب رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور فهد الحجاج أن فريق الهلال الأحمر السعودي متواجد حاليا في مدينة غازي عنتاب جنوب تركيا، ويعملون مع زملائهم بفريق البحث والإنقاذ في الدفاع المدني تحت مظلة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
ولفت الدكتور الحجاج إلى أن الهلال الأحمر السعودي أختصاصه طبي، ومركز الملك سلمان مختص بالجوانب الإنسانسة والمساعدات، والدفاع المدني اختصاصه يتمثل بالبحث والإنقاذ، مشيرا إلى أن فريق الهيئة لديه ارتباط مع الهلال الأحمر التركي ويقدم المساعدة لهم من النواحي الطبية.
وشدد على أن المناطق المتضررة كثيرة جدا وتمتد على مسافة 800 كيلو تقريبا، مؤكدا أن الجهود مستمرة ولا يزال هناك أشخاص يخرجون على قيد الحياة من تحت الأنقاض.
وأشار الدكتور الحجاج إلى أن فريق الهلال الأحمر يتواجد حاليا في قرية صغيرة تسمى (إصلاحية)، وجيمع سكان هذه القرية حاليا في العراء بعد سقوط منازلهم ومستشفياتهم وصيدلياتهم ويحتاجون إلى المساعدة وتقديم الخدمات الإسعافية للمتضررين، مؤكدا أن الفريق يواصل تقديم المساعدات الطبية للمتضررين على الرغم من الأجواء الباردة والثلوج التي تساقطت على الجنوب التركي هذه الأيام.
تجدر الإشارة إلى أنه يتواجد حاليا في الجمهورية التركية فريق طبي وإسعافي مكون من فرق طبية إسعافية تضم إستشاري وطبيب وأخصائي إسعاف لتقديم الخدمة الطبية والإسعافية للمصابين وتقديم الخدمات الطبية العاجلة من هيئة الهلال الأحمر السعودي وذلك ضمن فريق الإغاثة السعودي المكون من عدة جهات حكومية بإشراف مركز الملك سلمان لتقديم المساعدات العاجلة لضحايا الزلزال المدمر الذي تضررت منه عدد من المدن التركية. وفق “أخبار 24”.
إلى ذلك وصلت مطار غازي عنتاب في جمهورية تركيا صباح اليوم (السبت)، الطائرة الإغاثية السعودية السادسة، تحمل على متنها 98 طناً من المساعدات الإغاثية تشتمل على المواد الغذائية والخيام والبطانيات والبسط والحقائب الإيوائية، إضافة إلى المواد الطبية، وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سورية وتركيا، وتجسيدا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به السعودية.