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جديد المحليات > النسخة “الـ10 لمهرجان البن الخولاني السعودي تتألق بـ100 مزارع و15 ركناً
11/02/2023   8:00 م

النسخة “الـ10 لمهرجان البن الخولاني السعودي تتألق بـ100 مزارع و15 ركناً

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تنطلق فعاليات مهرجان البُن الخولاني السعودي في نسخته العاشرة، والذي يعد أحد أهم منافذ التسويق الرئيسية لحبوب القهوة الفاخرة بمنطقة جازان، وعامل جذب سياحي للتعريف بالمحافظات الجبلية.

ويستعد أكثر من 100 مزارع لعرض ما لديهم بما يفوق 500 طن من أجود أنواع البن السعودي، مع تجهيز 15 ركناً منوعاً تضم فعاليات تراثية وثقافية مشوقة.

وقال رئيس المهرجان الدكتور مفرح المالكي، إن محافظة الداير استعدت لهذا المهرجان السنوي الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بالمنطقة لإخراجه بالشكل الذي يستحقه.

وأضاف، أن هذه النسخة ستتضمن فعاليات على المسرح المفتوح، ومسرح الطفل، واحتفالات متواصلة أيام المهرجان، وفعاليات ليالي البن، لإحياء التراث الثقافي بجازان، لا سيما المحافظات الجبلية.

وأضاف أن تلك المحافظات تزخر بالعديد من التراث والألوان الثقافية المختلفة، وركن للسياحة والتراث لتعريف الزوار بالمواقع السياحية والموروثات الشعبية.

كما تتضمن الفعاليات، متجر الزي الجبلي، وفنون الطهي سواء فيما يخص البن أو الوجبات الأخرى الخاصة بالمحافظات الجبلية في جازان بشكل عام. يُذكر أن المهرجان يستقبل زُوّاره على مدى 10 أيام من الساعة 4 عصرًا حتى الثانية من منتصف الليل.

أكثر من 100 مزارع و15 ركناً منوعاً في النسخة "العاشره" لمهرجان البن الخولاني السعودي

أكثر من 100 مزارع و15 ركناً منوعاً في النسخة "العاشره" لمهرجان البن الخولاني السعودي

أكثر من 100 مزارع و15 ركناً منوعاً في النسخة "العاشره" لمهرجان البن الخولاني السعودي

أكثر من 100 مزارع و15 ركناً منوعاً في النسخة "العاشره" لمهرجان البن الخولاني السعودي

أكثر من 100 مزارع و15 ركناً منوعاً في النسخة "العاشره" لمهرجان البن الخولاني السعودي

أكثر من 100 مزارع و15 ركناً منوعاً في النسخة "العاشره" لمهرجان البن الخولاني السعودي

وفق “أخبار 24”.

النسخة “الـ10 لمهرجان البن الخولاني السعودي تتألق بـ100 مزارع و15 ركناً

جديد المحليات
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