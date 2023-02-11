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جديد المحليات > “وسط جدة” توقع مذكرة تفاهُم مع “إدارة المشاريع” لتطوير الخدمات المشتركة
11/02/2023   8:01 م

“وسط جدة” توقع مذكرة تفاهُم مع “إدارة المشاريع” لتطوير الخدمات المشتركة

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وقعت شركة “وسط جدة للتطوير” مذكرة تفاهم مع معهد إدارة المشاريع، بهدف تبادل الخبرات والارتقاء بطرق نشر المعرفة في مجال إدارة المشاريع على مستوى المملكة.

وتشمل مذكرة التفاهم التعاون في مجال تحسين وتطوير الأنشطة والخدمات المشتركة، بالإضافة إلى تشجيع ودعم الدورات التدريبية التخصصية المعتمدة من قبل المعهد، ونقل ونشر المعرفة في مجال إدارة المشاريع من خلال الزيارات الميدانية المتبادلة.

وتعد شركة “وسط جدة للتطوير” إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة والمطور الرئيسي لمشروع وسط جدة. وفق “أخبار 24”.

“وسط جدة” توقع مذكرة تفاهُم مع “إدارة المشاريع” لتطوير الخدمات المشتركة

جديد المحليات
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