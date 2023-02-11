باستخدام الذكاء الاصطناعي.. خفض ازدحام الطرق المؤدية لـ "ليب 23" بنسبة 36%

تمكن مركز عمليات الرياض الذكية، من تقليل الازدحام بالطرق المؤدية إلى مؤتمر “ليب 23″، والذي اختُتمت أعماله (الخميس) الماضي، بنسبة 36% مقارنة بالعام الماضي.
ونجح المركز، الذي أداره ممثلون بقطاعات مختلفة من وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للمرور، المركز الوطني للعمليات الأمنية، والأمن العام، بالإضافة إلى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة العامة للترفيه، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، وغيرها، في توظيف الحلول الذكية في الخطة المرورية، إذ حدد 48 طريقًا رئيسيًا مؤديًا للمؤتمر، وتابعها بـ 194 كاميرا ذكية باستخدام البيانات والذكاء الاصطناعي، كما أضاف خوارزميات التوقّع لتجنب الاختناقات المرورية.
وشهد المؤتمر هذا العام حضورًا مضاعفًا مقارنة بالعام الماضي، إذ تجاوز 172 ألف زائر، وجرى تغطية 289 كم من الطرق المؤدية من المؤتمر وإليه، لقياس الأثر على الحركة المرورية والمناطق المحيطة به بنسبة 100% من مستهدف الانسيابية لها جميعًا.
وسجل المركز أكثر من 7 آلاف تنبيه استباقي لساعات الذروة والازدحام وصنّف 105 منها كحالات طارئة وتم التعامل معها بلحظتها، لضمان عدم التأثير على الانسيابية بمعدل استجابة لم يتجاوز 5 دقائق.
وخصّص المركز 20 ألف موقف سيارة حول المؤتمر وجهز أكثر من 3 آلاف موقف إضافي في م
دة لم تتجاوز 72 ساعة قبل افتتاح المؤتمر، وجرى تنفيذ 11 ألف رحلة للنقل المشترك، استفاد منها أكثر من 51 ألف زائر للمؤتمر في أيامه الأربعة، كما تم تسجيل 1232 رحلة لحافلات النقل الترددي خدمت أكثر من 25 ألف زائر خلال الفترة نفسها.
ووصل إجمالي المسافة التي قطعها النقل المشترك للوصول إلى المؤتمر خلال فترة انعقاده نحو 4200 كم، وجرى حصر أكثر من 250 ألف تفاعل في منصات التواصل الاجتماعي وتحليل أكثر من 1400 ملاحظة تحسينية على النقل والحركة المرورية وخدمات المؤتمر والزوار والتنظيم والمواقف، وتم التعامل معها في وقتها لتحسين تجربة العميل ورفع نسبة رضا المستفيدين من الخدمة.
وفق “أخبار 24”.