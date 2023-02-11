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جديد المحليات > وصول مساعدات المملكة للمتضررين من الزلزال في سوريا
11/02/2023   8:00 م

وصول مساعدات المملكة للمتضررين من الزلزال في سوريا

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وصلت اليوم الجمعة الشاحنات المحملة بالمواد الإغاثية والصحية والغذائية إلى مناطق الشمال السوري، عبر منفذ غصن الزيتون في طريقها للداخل لإغاثة ومساندة المتضررين من الزلزال في سوريا.

وكان المتحدث باسم مركز الملك سلمان للأعمال الاغاثية والإنسانية، الدكتور سامر الجطيلي، أكد أن المساعدات الإنسانية تبلغ 1.4 طن من المواد الصحية وسلاسل الغذاء، ومواد الإيواء من الخيام لحماية المتضررين من البرد القارس.

وكانت الطائرة الإغاثية السعودية قد توالى وصولها حيث وصلت الطائرة السادسة، مطار غازي عنتاب في تركيا، اليوم (السبت)، وتحمل على متنها 98 طنًا من المساعدات.

وفق “أخبار 24”.

وصول مساعدات المملكة للمتضررين من الزلزال في سوريا

جديد المحليات
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