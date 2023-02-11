فارق النقطة عن أبها يعزز صدارة تايكوندو الشباب، والخلود يدخل التاريخ

عاد فريق التايكوندو بنادي الشباب للصدارة وبقوة بعد احتكاره للقبي بطولة الشباب والفريق الأول ، في المنافسات التي أقيمت بصالة نادي أبها الرياضي للأوزان الأولمبية بمشاركة (345) لاعباً يمثلون (50) نادياً حيث
ففي منافسات الدرجة الأولى طار بكأسها فريق الشباب بعد حصوله على مجموع (261) نقطة وذهبيتي (محمد السويق وعلي المبروك) وجاء فريق أبها ثانياً ب (160) نقطة وذهبية زكريا غالي وحل ضيف الموسم فريق الخلود ثالثاً وللمرة الأولى بعد حصوله على (135) نقطة وذهبية المخضرم خالد المالكي والاتحاد رابعاً ب (120) نقطة .
أما في منافسات الشباب فقد تصدر نادي الشباب الترتيب بمجموع (265) نقطة وذهبية عبدالعزيز الموسى وحل السلام ثانياً ب (203) نقاط وذهبية مصطفى الخواهر وفي المركز الثالث الهلال بذهبية محمد اليماني والنور رابعاً بذهبية عبدالله المشرّف ، كما حقق أيضاً لاعب نادي الاتحاد ذهبية عن طريق لاعبه يوسف جار .
وعلى أثر ذلك تحددت الأندية المنافسة على كأس السوبر السعودي للدرجة الأولى وهي أندية (الشباب ، أبها ، الخلود ، الاتحاد ، النهضة ، الترجي ، النور ، الوحدة) ، كما تم تأهل أندية درجة الشباب على كأس السوبر السعودي (الشباب ، السلام ، الهلال ، النور ، الاتحاد ، أبها ، الفيصلي ، الفرع) .
أشرف على البطولة رئيس اللجنة الفنية ثامر السعران ورئيس لجنة الحكام فايز السلولي ورئيس لجنة المسابقات أمين آل وحيد والحكم العام للبطولة محمد خلف الدوسري وتوّج الفائزين مدير الاتحاد محمد الحبابي ومندوب فرع وزارة الرياضة بمنطقة عسير عادل الأسمري . وفق “أخبار 24”.
وهنأ “الحبابي” الأندية واللاعبين على تأهلهم لكأس السوبر السعودي الذي يقام بنظامه الجديد للأندية التي قدّمت مستوى فني عال أهلهم للوصول لهذه المنافسة موجهاً شكره لمجلس إدارة نادي أبها على استضافتهم للبطولة وتوفير كافة السبل والشكر موصول لفرع وزارة الرياضة بمنطقة عسير على جهودهم ودعمهم للعبة في المنطقة .