أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأحد) على مختلف مناطق المملكة.
وتوقع التقرير، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تُسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق حائل والقصيم والرياض والشرقية، واستمرار تأثير الرياح النشطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة.
ولفت إلى أن السماء ستكون غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك، ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات (جبل اللوز- علقان- الظهر) وتكون الصقيع على أجزاء من تلك المناطق. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (32 درجة بمكة المكرمة، و27 درجة بالمدينة المنورة، و28 درجة بالرياض، و29 درجة بجدة، و26 درجة بالدمام، و22 درجة في أبها، و16 درجة في تبوك).