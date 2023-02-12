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جديد المحليات > “التعليم” تستعرض جداول حصص الأسبوع الـ 11 من الفصل الدراسي الثاني
12/02/2023   8:23 ص

“التعليم” تستعرض جداول حصص الأسبوع الـ 11 من الفصل الدراسي الثاني

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استعرضت وزارة التعليم، أمس (السبت)، جداول الحصص في جميع المراحل الدراسية بالأسبوع الـ 11 من الفصل الدراسي الثاني، عبر قنوات عين ومنصة “مدرستي”.

وتنطلق الحصص اليومية لجميع المواد الدراسية في تمام الساعة 7 صباحاً، ويُعاد عرضها على مدار اليوم عبر منصة “مدرستي”، أو قنوات “عين” التعليمية. وفق “أخبار 24”.

ويمكن متابعة الجدول اليومي الخاص بالحصص، من خلال رابط قناة “عين” على موقع “يوتيوب”.

“التعليم” تستعرض جداول حصص الأسبوع الـ 11 من الفصل الدراسي الثاني

جديد المحليات
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