“التعليم” تستعرض جداول حصص الأسبوع الـ 11 من الفصل الدراسي الثاني

استعرضت وزارة التعليم، أمس (السبت)، جداول الحصص في جميع المراحل الدراسية بالأسبوع الـ 11 من الفصل الدراسي الثاني، عبر قنوات عين ومنصة “مدرستي”.
وتنطلق الحصص اليومية لجميع المواد الدراسية في تمام الساعة 7 صباحاً، ويُعاد عرضها على مدار اليوم عبر منصة “مدرستي”، أو قنوات “عين” التعليمية. وفق “أخبار 24”.
ويمكن متابعة الجدول اليومي الخاص بالحصص، من خلال رابط قناة “عين” على موقع “يوتيوب”.
جداول الحصص الدراسية اليومية للأسبوع 11 من الفصل الدراسي الثاني لكافة مراحل #التعليم العام عبر #قنوات_عين و #منصة_مدرستي https://t.co/MH2FsSLR3U
— قناة عين (@iEN_tv) February 11, 2023