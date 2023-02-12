بالفيديو والصور.. ريال مدريد يتوج بمونديال الأندية للمرة الخامسة.. والهلال ثاني العالم

توج فريق ريال مديد الإسباني بلقب كأس العالم للأندية، بعد الفوز على نظيره الهلال في المباراة النهائية بنتيجة 5-3، مساء السبت.
وكان فريق ريال مدريد قد تأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على الأهلي المصري بنتيجة 4-1، بينما فاز الهلال على فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3-2.
وجاء تتويج ريال مدريد بطلًا لكأس العالم للأندية للمرة الخامسة في تاريخه، فيما حصد الهلال أول فضية في تاريخ الأندية السعودية بالبطولة والثالثة للعرب بعد الرجاء المغربي والعين الإماراتي.
أحداث المباراة
وسجل اللاعب فينسيوس جونيور الهدف الأول لفريق ريال مدريد في الدقيقة 13، بعد تمريرة من كريم بنزيما خلف دفاع الهلال، تمكن من ترجمتها لهدف.
وفي الدقيقة 14، كاد أن يسجل لوسيانو فييتو هدف التعادل للهلال، بعدما سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم الأيمن.
وأضاف اللاعب فالفيردي الهدف الثاني لفريق ريال مدريد في الدقيقة 18، بتصويبة صاروخية من داخل منطقة الجزاء باغتت الحارس عبدالله المعيوف.
وفي الدقيقة 20، سدد كريم بنزيما تصويبة قوية لكن الحارس عبدالله المعيوف تصدى لها ببراعة.
وأحرز اللاعب ماريغا الهدف الأول لفريق الهلال في الدقيقة 26، بعد تمريرة خلف دفاع ريال مدريد، ليسددها قوية داخل الشباك.
وأطلق لوكا مودريتش تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء بقدمه اليسرى، لكن الحارس عبدالله المعيوف تصدى لها ببراعة.
وتمكن اللاعب كريم بنزيما من تسجيل الهدف الثالث لفريق ريال مدريد في الدقيقة 54، مستغلا عرضية من اللاعب فينسيوس جونيور.
وفي الدقيقة 58 تمكن اللاعب فالفيردي من تسجيل هدفه الثاني والرابع لريال مدريد، بعد عرضية من الجانب الأيمن.
وسجل لوسيانو فيينو الهدف الثاني لفريق الهلال في الدقيقة 63، بعد تمريرة خلف الدفاع ليحولها بطريقة رائعة لداخل الشباك. وفق “أخبار 24”.
وفي الدقيقة 69 سجل اللاعب البرازيلي فينسيوس الهدف الخامس لفريق ريال مدريد، مستغلا مهارته الخاصة في المرور من دفاع الهلال وبعد ذلك التسديد بطريقة رائعة داخل الشباك.
وأحرز لوسيانو فييتو الهدف الثالث لفريق الهلال في الدقيقة 78 بطريقة رائعة، بعد عرضية من ميشايل ديلجادو.
ولعب الهلال بتشكيل مكون من:
“عبدالله المعيوف، سعود عبدالحميد، جانغ هيون سو، علي البليهي، خليفة الدوسري، جوستافو كويلار، محمد كنو، أندري كاريلو، سالم الدوسري، لوسيانو فيتو، موسى ماريغا”.
وجاء تشكيل ريال مدريد على النحو التالي:
“أندري لونين- دانيال كارفاخال- دافيد ألابا- أنطونيو روديجر- إدواردو كامافينجا- توني كروس- لوكا مودريتش- أوريلين تشواميني- كريم بنزيما- فيدي فالفيردي -فينيسيوس جونيور”.
د13′ الهدف الأول لـ #ريال_مدريد عن طريق فينيسيوس جونيور
الهلال السعودي 0 × 1 ريال مدريد#الهلال_ريال_مدريد#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/eTHLVXYIpw
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 11, 2023
د18′ الهدف الثاني لـ #ريال_مدريد عن طريق فالفيردي
الهلال السعودي 0 × 2 ريال مدريد#الهلال_ريال_مدريد#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/NAlUDYyqKN
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 11, 2023
د26′ ماريغا.. أول الأهداف الهلالية👏🏻🔵⚪
الهلال 1 × 2 ريال مدريد#الهلال_ريال_مدريد#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/7jgJ1KjDJI
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 11, 2023
د54′ الهدف الثالث لـ #ريال_مدريد عن طريق كريم بنزيما
الهلال 1 × 3 ريال مدريد#الهلال_ريال_مدريد#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/1R4m94BS8c
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 11, 2023
د63′ رائع يا فييتو👏🏻
الهلال 2 × 4 ريال مدريد#الهلال_ريال_مدريد#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/NDHH0oAt8B
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 11, 2023
د69′ الهدف الخامس لـ #ريال_مدريد عن طريق فينيسيوس جونيور
الهلال 2 × 5 ريال مدريد#الهلال_ريال_مدريد#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/TtP65GQH5f
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 11, 2023
د78′ ميشائيل يصنع.. فييتو يضيف الثالث⚽👏🏻
الهلال 3 × 5 ريال مدريد#الهلال_ريال_مدريد#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/OKfjY8naHp
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 11, 2023