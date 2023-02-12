“المساحة الجيولوجية”: هزات البحر الأحمر غير محسوسة ولا تشكل خطورة

أكدت هيئة المساحة الجيولوجية، أن ما أثير مؤخراً حول حدوث زلزال في البحر الأحمر، يندرج تحت وصف الاجتهادات الشخصية غير المستندة إلى دراسات.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة، طارق أبا الخيل؛ لإمارة منطقة مكة المكرمة، أنه لا يمكن التنبؤ بتوقيت ومواقع الزلازل، مؤكداً أن عدد الهزات التي يتم رصدها في البحر الأحمر لا يتجاوز العشرات أسبوعياً، وتعتبر غير محسوسة ولا تشكل أية خطورة.
وأضاف: “مركز المخاطر الجيولوجية في هيئة المساحة الجيولوجية السعودية يتابع باستمرار، وعلى مدار الساعة النشاط الزلزالي بمنطقة وسط البحر الأحمر على طول الصدع الأخدودي، وأن القدر الزلزالي من ضعيف إلى متوسط”.
وتابع “أبا الخيل” أن هذا الموقع يعد منطقة شد تكتوني؛ نتيجة تباعد للصفيحة التكتونية الإفريقية عن نظيرتها العربية، والتي تتصف بنشاط زلزالي أغلبه ضعيف إلى متوسط. وفق “أخبار 24”.
وذكر أن “المساحة الجيولوجية” تظل الجهة المعنية والمناط بها الرصد الزلزالي في المملكة، مشدداً على ضرورة أخذ المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية.