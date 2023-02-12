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رياضة > أضواء العريفي: “نسخة تاريخية في مسيرة كرة القدم النسائية.. وانطلاقة نحو مجدٍ جديد”
12/02/2023   8:23 ص

أضواء العريفي: “نسخة تاريخية في مسيرة كرة القدم النسائية.. وانطلاقة نحو مجدٍ جديد”

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أعربت مساعد وزير الرياضة للشؤون الرياضية أضواء بنت عبدالرحمن العريفي عن سعادتها بالصورة التى خرجت بها أول نسخة من الدوري الممتاز للسيدات.

وحققت سيدات النصر لقب الدوري بعد فوزهن، السبت، على اليمامة بنتيجة 3-2 في المباراة التي جرت بين الفريقين على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود بنادي النصر، ليرفع النصر رصيده إلى 35 نقطة ليحسمن الصدارة بفارق 3 نقاط عن الهلال الذي حل في مركز الوصافة، بعد تعادله مع الاتحاد بنتيجة 4-4.

وقالت مساعد وزير الرياضة للشؤون الرياضية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “نبارك لنادي النصر فوزه بأول نسخة من الدوري الممتاز للسيدات”.

وأضافت: “كما نبارك لنادي الهلال حصوله على المركز الثاني  ونادي الشباب تحقيق المركز الثالث”، مضيفة :”نسخة تاريخية في مسيرة كرة القدم النسائية، وانطلاقة نحو مجدٍ جديد بإذن الله لكرتنا السعودية”.

ونال النصر بطل الدوري الممتاز مكافأة مالية قدرها 500 ألف ريال، فيما حصل الهلال على 300 ألف ريال جائزة المركز الثاني، بينما حصل الشباب على 200 ألف ريال جائزة المركز الثالث. وفق “أخبار 24”.

وعلى مستوى الجوائز الفردية فازت لاعبة النصر مباركة الصيعري على جائزة أفضل لاعبة في البطولة، فيما حصدت لاعب الهلال شوخان نور الدين جائزة هدافة البطولة، بينما فازت لاعبة نادي اليمامة ليلى علي على جائزة أفضل حارسة مرمى.

أضواء العريفي: “نسخة تاريخية في مسيرة كرة القدم النسائية.. وانطلاقة نحو مجدٍ جديد”

رياضة
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