نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “سريع” ينفذ 500 مليون حوالة خلال 23 شهرًا
12/02/2023   8:24 ص

“سريع” ينفذ 500 مليون حوالة خلال 23 شهرًا

+ = -
599

كشف نظام المدفوعات الفورية “سريع”، عن عدد الحوالات التي تم تنفيذها عبر النظام منذ إطلاقه قبل ما يقرب من عامين.

وشهد النظام، منذ إطلاقه، تنفيذ أكثر من 500 مليون حوالة، على مدار 23 شهرًا.

ويهدف “سريع”، الذي يُعَدّ أحدث أنظمة الدفع الوطنية، إلى تسهيل التعاملات المالية بين المستفيدين، وزيادة فعاليتها.

وفق “أخبار 24”.

“سريع” ينفذ 500 مليون حوالة خلال 23 شهرًا

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885249913.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.