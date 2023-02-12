“سريع” ينفذ 500 مليون حوالة خلال 23 شهرًا

كشف نظام المدفوعات الفورية “سريع”، عن عدد الحوالات التي تم تنفيذها عبر النظام منذ إطلاقه قبل ما يقرب من عامين.
وشهد النظام، منذ إطلاقه، تنفيذ أكثر من 500 مليون حوالة، على مدار 23 شهرًا.
ويهدف “سريع”، الذي يُعَدّ أحدث أنظمة الدفع الوطنية، إلى تسهيل التعاملات المالية بين المستفيدين، وزيادة فعاليتها.
تنفيذ أكثر من 500 مليون حوالة خلال 23 شهرًا عبر نظام المدفوعات الفورية #سريع ، أحدث أنظمة الدفع الوطنية للمساهمة في زيادة فاعلية المعاملات المالية. #تحويلك_بتوقيتك pic.twitter.com/iQhdTxcbIC
— سريع | sarie (@sarie_saudi) February 11, 2023
وفق “أخبار 24”.