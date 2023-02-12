وزير الرياضة لـ”الهلال”: “ما قصرتوا يا أبطال.. شرفتونا والقادم أفضل”

أعرب وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن سعادته وفخره بالإنجاز الذي حققه فريق الهلال بالحصول على وصافة كأس العالم للأندية.
وقال وزير الرياضة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “كل الشكر لنجوم الهلال على أدائهم الرائع وتحقيقهم وصافة كأس العالم للأندية.. ما قصرتوا يا أبطال.. شرفتونا .. والقادم أفضل بإذن الله”.
وتوج فريق ريال مديد الإسباني بلقب كأس العالم للأندية، بعد الفوز على نظيره الهلال في المباراة النهائية بنتيجة 5-3، مساء السبت. وفق “أخبار 24”.
كل الشكر لنجوم الهلال على أدائهم الرائع وتحقيقهم وصافة كأس العالم للأندية 🇸🇦
ما قصرتوا يا أبطال.. شرفتونا 👏🏼
والقادم أفضل بإذن الله 🇸🇦
— عبدالعزيز بن تركي الفيصل (@AbdulazizTF) February 11, 2023