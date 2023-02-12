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رياضة > إقامة حفل تكريم وصيف بطل العالم الهلال في بوليفارد رياض سيتي
12/02/2023   8:23 ص

إقامة حفل تكريم وصيف بطل العالم الهلال في بوليفارد رياض سيتي

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أعلن وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، عن تنظيم حفل تكريم لفريق الهلال، وصيف كأس العالم للأندية 2022، اليوم في بوليفارد سيتي الرياض، بالتنسيق مع رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ.

وقال وزير الرياضة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “احتفاء بأبطال فريق الهلال، بعد مستوياتهم الكبيرة وتحقيقهم ثاني أندية العالم.. وبعد التنسيق مع أخي المستشار تركي آل الشيخ سيتم تنظيم حفل تكريم للأبطال في بوليفارد رياض سيتي، مساء اليوم الأحد”.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، أن الحفل سيقام على مسرح محمد عبده، على أن يتم فتح البوابات للجمهور الساعة (4:00) عصراً ويبدأ الاحتفال الساعة (6:30) مساءً.

وقدم الهلال أداء مشرفًا أمام ريال مدريد بطل أوروبا رغم الخسارة بنتيجة 3-5 في نهائي كأس العالم للأندية 2022، والذي أقيم مساء السبت بالعاصمة المغربية الرباط. وفق “أخبار 24”.

وحقق الهلال ميدالية فضية تاريخية، ليصبح أول فريق سعودي يحقق هذا الإنجاز، وثالث فريق عربي يتوج وصيفًا لبطل كأس العالم للأندية بعد الرجاء المغربي 2012 والعين الإماراتي 2018.

إقامة حفل تكريم وصيف بطل العالم الهلال في بوليفارد رياض سيتي

رياضة
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