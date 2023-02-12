رسميًا.. النصر يحصد أول نسخة لدوري السيدات 2022-2023

حقق فريق النصر للسيدات، مساء السبت، لقب الدوري نسخة 2022-2023 ، بعد الفوز على اليمامة بنتيجة 3-2، في الجولة الأخيرة من المسابقة.
وحقق النصر اللقب في الجولة الأخيرة متفوقًا على نظيره الهلال، الذي تعثر بالتعادل (4-4) أمام الاتحاد.
وبتلك النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 35 نقطة، مقابل 32 للهلال (الوصيف). وحلَّ الشباب في المركز الثالث بفوزه على سما 19ـ0، فيما حلَّ اليمامة في المركز الرابع برصيد 26 نقطة، وجاء الاتحاد خامسًا بـ 21 نقطة.
وخسر شعلة الشرقية من الأهلي 1ـ5 في ملعب نادي النهضة في الدمام، وتجمَّد رصيده عند ثماني نقاط في المركز السابع قبل الأخير، وبقي الأهلي في المركز السادس برصيد 16 نقطة.
وحصدت لاعبة فريق الهلال، العراقية شوخان نور الدين، لقب الهداف في النسخة الأولى من الدوري السعودي للسيدات بعد تسجيلها 42 هدفًا. وكانت حققت رقمًا قياسيًّا من الأهداف في مباراة واحدة، أمام فريق سما في الجولة الخامسة عندما هزت الشباك 16 مرة في اللقاء الذي حسمه الهلال 18ـ0، وفق “أخبار 24”.
وحصلت لاعبة النصر مباركة الصيعري، على جائزة أفضل لاعبة في الدوري، بعد أن أسهمت في تتويج فريقها بلقب أول دوري للسيدات. كما نالت حارسة فريق اليمامة ليلى علي، جائزة أفضل حارس في الدوري، إذ دخل مرماها 15 هدفًا فقط، كأقل حارسة استقبلت أهدافًا في شباكها.