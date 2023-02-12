بالفيديو.. فييتو: “مثلنا الهلال والمملكة بأفضل طريقة.. ولعبنا أمام خصم لا يرحم”

وجه محترف الهلال، الأرجينتيني لوسيانو فييتو الشكر لكل زملائه في الفريق على أدائهم طوال كأس العالم للأندية، مؤكدًا فخره بمستوي المجموعة كلها.
وقال محترف الهلال في تصريحات لقنوات SSC: “كانت مغامرة جميلة في هذه البطولة وكنا نتمني أن تنتهي بطريقة أفضل”.
وأضاف فييتو: “مثلنا الهلال والمملكة بأفضل طريقة، ولعبنا أمام خصم لا يرحم.. وفخور بالعمل الذي قمنا به كمجموعة”.
وتعليقًا على تألقه خلال مشوار الهلال بالبطولة، قال اللاعب الأرجنتيني: “أنا جزء في الفريق.. وحاولت تقديم أفضل ما لدي لكن المجموعة كلها كانت تعمل مع بعضها.. وفخور بما قدمه الجميع”.
ودخل محترف الهلال، الأرجينتيني لوسيانو فييتو ضمن قائمة أفضل 3 لاعبيين في كأس العالم للأندية 2022 حاصدًا المركز الثالث في الترتيب.
وتمكن المحترف الأرجنتيني من تسجيل 3 أهداف خلال مشوار الهلال في البطولة، منها هدفان في المباراة النهائية. وفق “أخبار 24”.
وتوج فريق ريال مديد الإسباني بلقب كأس العالم للأندية، بعد الفوز على نظيره الهلال في المباراة النهائية بنتيجة 5-3، مساء السبت.
#الاستديو_التحليلي | فييتو – لاعب الهلال:
مثلنا الهلال والمملكة بأفضل طريقة، ولعبنا أمام خصم لا يرحم.. وفخور بالعمل الذي قمنا به كمجموعة#الهلال_ريال_مدريد#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/216mtOFeql
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 11, 2023