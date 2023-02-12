نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > المسحل مهنئًا الهلال: “شكرًا لكم.. قدمتم أداءً مميزًا وحققتم إنجازًا تاريخيًا”
12/02/2023   8:23 ص

المسحل مهنئًا الهلال: “شكرًا لكم.. قدمتم أداءً مميزًا وحققتم إنجازًا تاريخيًا”

+ = -
508

أكد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، فخره بالإنجاز الذي حققه فريق الهلال بالحصول على وصافة كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخ الأندية السعودية.

وقال رئيس اتحاد كرة القدم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “شكرًا رجال الهلال، قدمتم أداءً مميزًا وحققتم إنجازًا تاريخيًا في أول ظهور سعودي في نهائي كأس العالم للأندية أمام بطل أوروبا والقادم أفضل للكرة السعودية في ظل الدعم السخي من القيادة الرشيدة حفظها الله”. وفق “أخبار 24”.

وتوج فريق ريال مديد الإسباني بلقب كأس العالم للأندية، بعد الفوز على نظيره الهلال في المباراة النهائية بنتيجة 5-3، مساء السبت.

المسحل مهنئًا الهلال: “شكرًا لكم.. قدمتم أداءً مميزًا وحققتم إنجازًا تاريخيًا”

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885249919.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.