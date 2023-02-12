دياز: الهلال أثبت نفسه أمام ريال مدريد

أشاد الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للهلال بالأداء الكبير الذي قدمه لاعبوه أمام ريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية.
وخسر الهلال بنتيجة 3-5 أمام ريال مدريد ليتوج الأخير بطلًا لكأس العالم للأندية للمرة الخامسة في تاريخه، فيما حصد الهلال أول فضية في تاريخ الأندية السعودية بالبطولة والثالثة للعرب بعد الرجاء المغربي والعين الإماراتي.
وقال دياز في تصريحات عقب اللقاء إن المباراة كانت صعبة للغاية أمام فريق بحجم ريال مدريد لكن لاعبيه قدموا حضورًا جيدًا طوال أوقات المباراة، وأثبتوا للجميع إمكانياتهم. وفق “أخبار 24”.
وأضاف مدرب الهلال أن اللاعبين شكلوا خطورة على مرمى ريال مدريد، وهو ما أسفر عن تسجيل 3 أهداف، لكن خبرة ريال مدريد حسمت اللقاء، موجهًا الشكر للاعبي الهلال على ما قدموه طوال البطولة وخلال المباراة النهائية.