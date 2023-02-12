نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > 5 إرشادات لتقليل آلام الروماتيزم في الشتاء
12/02/2023   8:35 ص

5 إرشادات لتقليل آلام الروماتيزم في الشتاء

+ = -
703

قدمت مدينة الملك سعود الطبية، مجموعة من الإرشادات لتقليل آلام الروماتيزم في الشتاء، ومنها الحصول على لقاح الإنفلونزا السنوي لتجنب المضاعفات وتدليك المفاصل محل الألم.

وأوصت المدينة أيضاً بارتداء الملابس الدافئة للحفاظ على دفء المفاصل، وتجنب التعرض للهواء البارد مع المحافظة على النشاط البدني داخل المنزل، وتغطية أكبر قدر ممكن من الجسم بالملابس الدافئة عند الاضطرار للخروج في الهواء الطلق.

ولفتت إلى أن آلام الروماتيزم تنتج عن تمدد المفاصل بسبب الأجواء الباردة، وزيادة سُمك السائل الزليلي المسؤول عن امتصاص صدمات المفاصل، ما يزيد من صلابة المفاصل وحساسية الألم.

الروماتيزم

وفق “أخبار 24”.

5 إرشادات لتقليل آلام الروماتيزم في الشتاء

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885249950.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.