بمعروضات تجاوزت 500 طن.. انطلاق مهرجان البن السعودي بجازان (فيديو)

افتتح أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمس (السبت)، فعاليات مهرجان البن السعودي العاشر بالمنطقة، والذي تتجاوز فيه المعروضات 500 طن من أجود أنواع البن الجبلي يشارك بها أكثر من 100 مزارع.
وتجول أمير المنطقة في أروقة المهرجان الذي أقيم في محافظة الداير، والذي عرضت به أجود أنواع البن الذي تنتجه محافظات القطاع الجبلي بجازان، إلى جانب أركان الجهات الحكومية ورواد الأعمال والشركات العالمية. وفق “أخبار 24”.
واطلع على الأركان التراثية والثقافية بالمهرجان، وكذلك أركان الحرفيين والمزارع الريفية والمسارات السياحية، كما تجول في معرض الفن التشكيلي المصاحب للفعاليات ومعروضاته الفنية، وسط حضور عدد من كبار المسؤولين بالمنطقة.
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— إمارة منطقة جازان (@jazangov) February 11, 2023