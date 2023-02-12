نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > بمعروضات تجاوزت 500 طن.. انطلاق مهرجان البن السعودي بجازان (فيديو)
12/02/2023   8:35 ص

بمعروضات تجاوزت 500 طن.. انطلاق مهرجان البن السعودي بجازان (فيديو)

+ = -
677

افتتح أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمس (السبت)، فعاليات مهرجان البن السعودي العاشر بالمنطقة، والذي تتجاوز فيه المعروضات 500 طن من أجود أنواع البن الجبلي يشارك بها أكثر من 100 مزارع.

وتجول أمير المنطقة في أروقة المهرجان الذي أقيم في محافظة الداير، والذي عرضت به أجود أنواع البن الذي تنتجه محافظات القطاع الجبلي بجازان، إلى جانب أركان الجهات الحكومية ورواد الأعمال والشركات العالمية. وفق “أخبار 24”.

واطلع على الأركان التراثية والثقافية بالمهرجان، وكذلك أركان الحرفيين والمزارع الريفية والمسارات السياحية، كما تجول في معرض الفن التشكيلي المصاحب للفعاليات ومعروضاته الفنية، وسط حضور عدد من كبار المسؤولين بالمنطقة.

نطلاق مهرجان البن السعودي بجازان

نطلاق مهرجان البن السعودي بجازان

نطلاق مهرجان البن السعودي بجازان

نطلاق مهرجان البن السعودي بجازان

نطلاق مهرجان البن السعودي بجازان

بمعروضات تجاوزت 500 طن.. انطلاق مهرجان البن السعودي بجازان (فيديو)

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885249951.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.