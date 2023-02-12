“الاستئناف” تحدد موعدًا بديلا للنظر في دعوى المتهم ناصر الحنيني

أعلنت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، اليوم (الأحد)، تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى المقامة على المتهم ناصر بن يحيى الحنيني.
وأوضحت أن ذلك جاء نظراً لتغيّب المتهم عن حضور جلسة المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه، وعدم تمكن الجهات المختصة من التواصل معه في مكان إقامته الموثق لديها، مبينةً أنه جرى تحديد الموعد البديل يوم الخميس الموافق 25 /7 / 1444هـ، الساعة الـ 8 صباحاً.
وأعربت المحكمة عن أملها في حضور المدعى عليه إلى المحكمة في الموعد المحدد، منوهة أنه في حال تغيبه ستحكم في الدعوى غيابياً؛ وذلك وفقاً لنظام المرافعات الشرعية ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله. وفق “أخبار 24”.