“صندوق الاستثمارات” يستحوذ على 30% من “تبريد السعودية”

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، اليوم (الأحد)، اكتمال استحواذه على حصة تبلغ 30٪ من أسهم شركة تبريد المناطق السعودية “تبريد السعودية” المتخصصة في تقديم خدمات تبريد المناطق.
وأكد رئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الصندوق، يزيد الحميّد، أن الاستثمار في شركة “تبريد السعودية” سيسهم في دعم استراتيجية الصندوق، الهادفة إلى تحقيق التنوع الاقتصادي؛ لافتاً إلى التوقعات التي ترجح نمو حجم سوق تبريد المناطق في المملكة خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة “تبريد السعودية”، محمد أبونيان، أن انضمام صندوق الاستثمارات العامة كأحد المساهمين الرئيسيين في الشركة، سيسهم في أن يصبح جزءاً من محفظته الاستثمارية؛ بما يضمن المساهمة في إضافة المزيد من المصداقية والقوة لأداء الشركة المالي، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه تعزيز مساهمة الشركة في جهود المملكة بتحقيق أهدافها على صعيد التحوّل والاستدامة في قطاع الطاقة. وفق “أخبار 24”.
وتعمل “تبريد السعودية” على توفير حلول ذات كفاءة عالية في مجالات استهلاك الطاقة، وخفض تكاليف التشغيل والصيانة؛ وذلك من خلال تقديم حلول بديلة عن تكييف الهواء التقليدي، عبر محطات تبريد مركزية متطورة.