نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “موانئ” والبحري” تضيفان خدمة شحن جديدة تربط المملكة بـ6 موانئ عالمية
12/02/2023   7:37 م

“موانئ” والبحري” تضيفان خدمة شحن جديدة تربط المملكة بـ6 موانئ عالمية

+ = -
534

أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري “البحري” عن إضافة خدمة شحن ملاحية جديدة متعددة البضائع تربط قارتي آسيا وأوروبا عبر ميناء جدة الإسلامي وموانئ الشرق الأقصى والهند.

وتربط الخدمة الملاحية الجديدة المملكة بـ6 موانئ عالمية تبدأ من موانئ: “بريمرهافن، وأنتويرب، ومونتوار” في أوروبا مروراً بميناء جدة الإسلامي، ومنه إلى ميناء “إينور الهندي”، وميناءي “تايكانغ، وشنغهاي” في الصين؛ وذلك ضمن خطة “البحري” التوسعية لتعزيز شبكة خطوطها الملاحية المنتظمة، ودعم سلاسل الإمداد.

ويستقبل ميناء جدة الإسلامي أول سفينة على الخدمة الملاحية الجديدة في بداية شهر فبراير لعام 2023؛ وذلك بهدف تحسين تصنيف المملكة على المستوى الإقليمي في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، ورفعه إلى “80” نقطة على مستوى دول المؤشر والبالغ حالياً “71.33” نقطة. وفق “أخبار 24”.

“موانئ” والبحري” تضيفان خدمة شحن جديدة تربط المملكة بـ6 موانئ عالمية

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885249969.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.