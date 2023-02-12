الأرصاد”: تقلبات جوية على معظم المناطق من الغد وحتى الجمعة

قال المركز الوطني للأرصاد، إنه من المتوقع أن تشهد معظم مناطق المملكة تقلبات جوية من يوم غد (الإثنين) وحتى الجمعة المقبلة.
وأوضح المركز أنه قد تهطل أمطار خفيفة من الإثنين إلى الأربعاء، على عدد من المدن بمناطق تبوك، والحدود الشمالية، والجوف، وحائل، والقصيم، والرياض، والمدينة المنورة، والمنطقة الشرقية.
وأبان أنه يتوقع حدوث نشاط للرياح السطحية المثيرة للغبار والأتربة وتصل سرعتها إلى أكثر من 55 كلم في الساعة، وذلك في أجزاء من مناطق الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والجوف، وتبوك، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، والشرقية، وذلك من الثلاثاء إلى الجمعة.
وأشار إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة بين (صفر -4 درجات) وتكوّن الصقيع من الإثنين إلى الجمعة، في مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، وشمال منطقة المدينة المنورة، كما يتوقع انخفاض درجات الحرارة في كل من القصيم والرياض، وشمال المنطقة الشرقية (4-9 دجات) من الإثنين إلى الجمعة.
وفق “أخبار 24”.