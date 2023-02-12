رئيس “أرامكو”: الاستثمار في النفط انخفض إلى النصف عمّا كان عليه قبل 10 سنوات

أكد رئيس أرامكو المهندس أمين الناصر أن تطوّر السوق المالية السعودية وتصنيفها كواحدة من بين أكبر الأسواق على مستوى العالم من حيث القيمة السوقية، جاء متزامنًا مع إدراج أرامكو في السوق المالية، حيث تعد أحد العوامل التي ساهمت في هذا النمو.
وتطرق الناصر خلال كلمته في ملتقى السوق المالية السعودية في نسخته الثانية، الذي انطلق في مدينة الرياض على مدار يومي 12 و13 فبراير الجاري، إلى دور أسواق المال في تقدم الاقتصاد العالمي، كما سلط الضوء على أن أسواق المال يمكنها أن تلعب دورًا مؤثرًا في التحولات التي تشهدها صناعة الطاقة لوصول الدول والمؤسسات للحياد الصفري.
وأشار إلى أن صناعة النفط والغاز رغم أهميتها المحورية إلا أنها تشهد مستوى استثمار أقل من النصف عمّا كانت تشهده قبل نحو 10 سنوات بسبب الضغوطات التي تواجهها الصناعة إثر تحديات المناخ. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن تكلفة رأس المال أصبحت أعلى في مجال النفط والغاز، وبالتالي فإنها ستؤثر سلبًا على توفّر الإمدادات المستقبلية الكافية بأسعار معقولة مما ينعكس سلبًا على أمن الطاقة العالمي.