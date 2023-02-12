“الصناعة” تطلق مرحلة التأهيل المسبق للمنافسة على 5 مواقع للكشف عن المعادن

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إطلاق مرحلة التأهيل المسبق للمنافسة على 5 مواقع للكشف عن المعادن في المملكة، داعية شركات التعدين المحلية والدولية للمشاركة في المنافسة للحصول على رخصة الكشف لهذه المواقع.
وأوضحت أن المواقع الخمسة هي موقع محدد الذي يغطي 138.69 كيلومتر مربع، ويشمل النحاس والزنك والرصاص والذهب، ويقع داخل حزام بيشة في منطقة عسير، وموقع الردينية الذي يغطي 75.86 كيلومتر مربع، ويحتوي على الزنك، ويقع داخل حزام الأمار في منطقة الرياض.
وأضافت أن المواقع تشمل أيضا موقع أم حديد الذي يغطي 246.35 كيلومتر مربع، ويشمل النحاس والزنك والرصاص والفضة، ويقع ضمن حزام نبيطة في منطقة الرياض، وموقع بير عمق الذي يغطي 187.37 كيلومتر مربع، ويشمل النحاس والزنك، ويقع داخل حزام جبل صايد في منطقة المدينة المنورة، وموقع جبل الصهايبة الذي يمتد على مساحة 283.81 ألف كيلومتر مربع، ويشمل النحاس والزنك والرصاص، ويقع داخل حزام الشيب في منطقة عسير. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن المنافسة على المواقع الخمسة ستكون على مرحلتين، مرحلة التأهيل المسبق ومرحلة العروض التي سيتم فيها دعوة المتنافسين المؤهلين لتقديم برنامج العمل وخطط إدارة الأثر الاجتماعي والبيئي.
وبينت أنها تخطط لإتمام عمليات المنافسة للمواقع الخمسة بحلول الربع الثالث من عام 2023، على أن يكون موعد الانتهاء المتوقع لكل من موقع محدد وموقع الردينية هو الربع الثاني من عام 2023، بينما ستنتهي منافسة أم حديد وبير عمق وجبل الصهايبة في الربع الثالث من 2023.