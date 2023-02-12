لُقب بـ”العقرب” و”F16″.. من هو النجم الراحل يوسف السالم؟

فقدت الكرة السعودية، الأحد، واحدًا من أبرز نجوم اللعبة في المملكة خلال العقد الأخير، حيث توفي نجم الهلال السابق يوسف السالم، عن عمر ناهز 37 عامًا متأثرًا بوعكة صحية حرجة تعرض لها قبل عدة أسابيع.
وكان يوسف السالم تعرض لوعكة صحية حرجة نقل على إثرها إلى العناية المركزة بأحد مستشفيات الجبيل، في يناير الماضي.
وبدأ السالم مسيرته الكروية مع نادي القادسية عام 2004 ومنه انتقل إلى نادي الشباب عام 2008، قبل أن يحط الرحال في نادي الاتفاق عام 2009 ومنه انتقل إلى الهلال في 2013، قبل أن يعود إلى الاتفاق عام 2016 ومنه إلى الجبيل عام 2020.
وعلى مستوى البطولات توج السالم ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين مع الشباب عام 2009، كما حقق البطولة ذاتها مع الهلال عام 2015 وكأس السوبر السعودي في العام ذاته.
وخاض السالم 177 مباراة مع الأندية السعودية بينها 133 في دوري المحترفين، سجل خلالها، 58 هدفًا وصنع 8 أهداف أخرى. وفق “أخبار 24”.
وعلى المستوى الدولي شارك السالم في 5 مباريات مع المنتخب السعودي سجل خلالها 3 أهداف.
ولقبت الجماهير الكروية يوسف السالم بالعديد من الألقاب من بينها “العقرب” و”F16″ في إشارة للطائرة المقاتلة الأمريكية التي كان السالم يضع شعارها على قميصه الداخلي ليكشف عنه أثناء الاحتفال بأهدافه.