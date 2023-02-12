رئيس “السوق المالية”: الموافقة على إدراج 23 شركة.. و75 طلباً قيد الانتظار

كشف رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز، اليوم (الأحد)، عن الموافقة على إدراج 23 شركة بالسوق المالية السعودية “تداول”.
وأوضح خلال مؤتمر في الرياض أن هناك أكثر من 75 طلب إدراج بانتظار الموافقة و70 تفويضا موقعا مع وسطاء ومستشارين ماليين في المرحلة الأولى للعملية.
وأشار إلى أنه سيكون أمام الشركات التي تحصل على موافقة هيئة السوق المالية ستة أشهر لطرح أسهمها للبيع.
ولفت إلى أن سوق الأسهم السعودية شهدت العام الماضي 49 إدراجا جديدا جمعت الشركات من خلالها نحو 40 مليار ريال وأن الجهة المعنية بمراقبة السوق تعتزم أيضا إطلاق إطار تنظيمي للإدراج المزدوج. وفق “أخبار 24”.