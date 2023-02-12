لتحقيق التسامح وتصفية النفوس.. أمير مكة يُجيز تشكيل لجنة إصلاح “ذات البين”

أجاز الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، تشكيل مجلس لجنة لإصلاح ذات البين في القضايا المحكوم فيها بالقـتل قصاصاً، برئاسة وكيل الإمارة الدكتور مشبب بن عائض القحطاني، وتربط بسمو أمير المنطقة.
وتهدف اللجنة إلى السعي في الإصلاح بين أطراف قضايا القـتل قصاصاً؛ بما يحقق التسامح وإنهاء الخلافات وتصفية النفوس بين أبناء المجتمع، دون إكراه أو إجبار أو ضغط، على أن لا تكون القضية المحكوم فيها، من قضايا جرائم القـتل التي ترتبط بأعمال الخطف، أو السرقة، أو فعل فاحشة الزنا، أو اللواط، أو التمثيل بالقتيل، أو تبيّت النية بالقـتل.
وأكدت اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً، على أن لا يكون المقابل المالي للصلح (إن تم اشتراطه) مبالغاً فيه، وإذا كان كذلك فعلى الأعضاء المكلفين بالسعي في الصلح مواصلة السعي في تخفيض ذلك المقابل. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت أن بدء أعمال اللجنة في كل قضية يكون بتوجيه من أمير المنطقة، بعد ورود توجيه من وزارة الداخلية بتنفيذ حكم القصاص؛ بناءً على ما يصدر من المحكمة العليا، إلى جانب إتاحة الفرصة لمن يرغب العمل تطوعاً في اللجنة، وأن يتقدم بطلب إلى اللجنة، وعلى اللجنة إكمال اللازم في ضوء الضوابط المنظمة لأعمالها.