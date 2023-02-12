“أوغلو” يثني على جهود المملكة تجاه تركيا لمجابهة آثار الزلزال

التقى فريق مركز الملك سلمان للإغاثة، اليوم (الأحد)، بوزير الخارجية التركي مولود أوغلو الذي أثنى على جهود المملكة تجاه تركيا لمجابهة آثار الزلزال الذي ضـرب البلاد.
وأكد فريق المركز خلال اللقاء الذي جرى في مدينة أنطاكية أن المملكة حريصة كل الحرص على تقديم كافة المساعدات للشعبين التركي والسوري للخروج من هذه الكارثة الكبيرة؛ إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.
كما أوضح الفريق خلال لقائه بوزير الصحة التركي فخر الدين قوجة وصول 8 طائرات إغاثية سعودية حتى الآن لتركيا، مبيناً أن الطائرة الأخيرة احتوت على مستلزمات طبية، وأدوية؛ بناءً على طلب الجهات التركية. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن العمل جارٍ على تجهيز مستشفى ميداني سعودي، وإرساله إلى تركيا في أسرع وقت ممكن، وتقديم كافة المساعدات والاحتياجات التي يطلبها الجانب التركي.
بدوره، قال “أوغلو” إن السلطات التركية حريصة على إيصال المساعدات داخل سوريا، وأن هناك قافلة دخلت أمس (السبت)، عبر الحدود السورية ووصلت مناطق التوزيع مع الشركة المنظمة.