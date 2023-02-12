أسباب مرضية تفسر كثرة التبول.. وهذه كيفية علاجها

تعد كثرة التبول من الأمور التي يمكن الاعتماد عليها كعرض رئيسي للعديد من الأمراض؛ ولذلك فإن متابعة أي تغير قد يطرأ على لون أو قوام البول أو عدد مرات التبول، يعد أمراً أساسياً في التعامل مع هذه الأمراض.
وتعود أسباب كثرة التبول إلى بعض المشكلات الصحية في جسم الإنسان، خاصة في المثانة، والتي تعد الجزء المسؤول عن تخزين البول قبل إخراجه من الجسم.
ونتطرق هنا إلى الأسباب الرئيسية المؤدية إلى كثرة التبول:
الأسباب
تعود كثرة التبول إلى مجموعة من الأمراض، أبرزها التهاب المسالك البولية، ومرض السكري، كما أن مرض “المثانة النشطة” يعد من أسباب زيادته، خاصة أنه يؤدي إلى انقباض المثانة والمسالك البولية؛ ما يخلق الشعور المُلِح بالرغبة في التبول.
كما يمكن أن تكون كثرة التبول من الأعراض الجانبي لبعض أدوية ضغط الدم، وكعرض رئيسي لالتهاب البروستاتا الشيخوخي الذي يصيب كبار السن.
العلاج
ينصح الأطباء دوماً في علاج كثرة التبول، بتجنب الأطعمة التي تعمل على تهيج المثانة، مثل الطماطم، والمحليات الصناعية، والأطعمة الغنية بالتوابل، والشيكولاتة، وغيرها؛ لكونها من المسببات الرئيسية للإمساك؛ ما يؤدي بدوره للضغط على المثانة وإدرار البول. وفق “أخبار 24”.
وتتضمن خطة العلاج أيضاً شرب كمية كافية من السوائل لمنع حدوث الإمساك وزيادة تركيز البول، كما ينصح بشراء سوائل مثل الماء وحليب الصويا، وعصير التفاح أو الكمثرى، والشعير، والشاي الخالي من الكافيين مثل شاي الفواكه.