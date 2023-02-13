استكمال الطريق الدائري الثالث الذي يربط محاور الطرق الرئيسة بمكة

قالت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، إنها تعمل على استكمال تنفيذ الدائري الثالث، الذي سيربط محاور الطرق الرئيسة في مكة.
وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي تحقيقًا لانسيابية الحركة المرورية لضيوف بيت الله الحرام وزوار وسكان مدينة مكة المكرمة، مبينة أن الدائري الثالث يربط الطريق بالمحاور الرئيسة بالمدينة خلال تقاطعات متعددة المستوى بطول 30 كلم وعرض 80 مترًا وعدد التقاطعات المستحدثة 6، والمنفذ 16 كلم. وفق “أخبار 24”.
وأبانت أنه يجري العمل على بقية الطريق، حيث يتم التنفيذ بإشراف من الهيئة الملكية بعد تجزئة المشروع إلى عدة مراحل، وتتم الاستفادة الجزئية من الطريق بربط الطرق الرئيسة المتقاطعة مع الطريق الدائري الثالث.
تحقيقًا لانسيابيّة الحركة المروريّة لضيوف بيت الله الحرام وزوار وسكان مدينة #مكة_المكرمة تعمل الهيئة الملكية على استكمال تنفيذ الدائري الثالث؛ الذي سيربط محاور الطرق الرئيسية في مكة pic.twitter.com/VC0bSka0XC
— الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة (@RCMC_KSA) February 12, 2023