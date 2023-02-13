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جديد المحليات > استكمال الطريق الدائري الثالث الذي يربط محاور الطرق الرئيسة بمكة
13/02/2023   8:10 ص

استكمال الطريق الدائري الثالث الذي يربط محاور الطرق الرئيسة بمكة

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قالت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، إنها تعمل على استكمال تنفيذ الدائري الثالث، الذي سيربط محاور الطرق الرئيسة في مكة.

وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي تحقيقًا لانسيابية الحركة المرورية لضيوف بيت الله الحرام وزوار وسكان مدينة ‫مكة المكرمة، مبينة أن الدائري الثالث يربط الطريق بالمحاور الرئيسة بالمدينة خلال تقاطعات متعددة المستوى بطول 30 كلم وعرض 80 مترًا وعدد التقاطعات المستحدثة 6، والمنفذ 16 كلم. وفق “أخبار 24”.

وأبانت أنه يجري العمل على بقية الطريق، حيث يتم التنفيذ بإشراف من الهيئة الملكية بعد تجزئة المشروع إلى عدة مراحل، وتتم الاستفادة الجزئية من الطريق بربط الطرق الرئيسة المتقاطعة مع الطريق الدائري الثالث.

استكمال الطريق الدائري الثالث الذي يربط محاور الطرق الرئيسة بمكة

جديد المحليات
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