طقس اليوم.. أمطار محتملة مصحوبة بغبار في 8 مناطق بينها الرياض والمدينة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الإثنين) على مختلف مناطق المملكة.
وتوقع التقرير سماءً غائمة جزئياً إلى غائمة، وأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك والمدينة المنورة، وعلى أجزاء من مناطق حائل والقصيم والرياض والشرقية.
وأضاف أنه سيستمر تأثير الرياح النشطة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والباحة، يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقتي عسير ونجران. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (31 درجة بمكة المكرمة، و27 درجة بالمدينة المنورة، و26 درجة بالرياض، و25 درجة بالدمام، و28 درجة بجدة، و22 درجة في أبها).