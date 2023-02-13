نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > تعاون سعودي أمريكي لتعزيز أمن الممرات المائية
13/02/2023   8:10 ص

تعاون سعودي أمريكي لتعزيز أمن الممرات المائية

+ = -
664

استقبل قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد الغفيلي، في الرياض قائد القوات البحرية الأمريكية في القيادة المركزية قائد الأسطول الخامس الأمريكي والقوات البحرية المشتركة الفريق براد كوبر.

وناقش الطرفان خلال اللقاء تعزيز التعاون الثنائي في مجال الأمن البحري، وأمن الممرات المائية؛ لضمان حرية وسلامة حركة الملاحة في منطقة الخليج العربي، إضافة إلى مجالات التعاون المشتركة.

فيما التقى قائد القوات البرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن المطير، قائد القوات البرية في القيادة المركزية الأمريكية الفريق باتريك فرانك، وبحثا العلاقات الثنائية وسُبل تعزيز وتطوير التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين.

من جهته، استقبل وكيل وزارة الدفاع للشؤون الاستراتيجية أحمد عسيري، نائبةَ مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط السيدة دانا سترول، وتناول الجانبان أوجه التعاون الدفاعي بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها.

قائدا القوات البحرية والبرية يستقبلان مسؤولين أمريكيين لتعزيز أمن الممرات المائية قائدا القوات البحرية والبرية يستقبلان مسؤولين أمريكيين لتعزيز أمن الممرات المائية قائدا القوات البحرية والبرية يستقبلان مسؤولين أمريكيين لتعزيز أمن الممرات المائية

وفق “أخبار 24”.

تعاون سعودي أمريكي لتعزيز أمن الممرات المائية

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885250040.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.