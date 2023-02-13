تعاون سعودي أمريكي لتعزيز أمن الممرات المائية

استقبل قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد الغفيلي، في الرياض قائد القوات البحرية الأمريكية في القيادة المركزية قائد الأسطول الخامس الأمريكي والقوات البحرية المشتركة الفريق براد كوبر.
وناقش الطرفان خلال اللقاء تعزيز التعاون الثنائي في مجال الأمن البحري، وأمن الممرات المائية؛ لضمان حرية وسلامة حركة الملاحة في منطقة الخليج العربي، إضافة إلى مجالات التعاون المشتركة.
فيما التقى قائد القوات البرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن المطير، قائد القوات البرية في القيادة المركزية الأمريكية الفريق باتريك فرانك، وبحثا العلاقات الثنائية وسُبل تعزيز وتطوير التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين.
من جهته، استقبل وكيل وزارة الدفاع للشؤون الاستراتيجية أحمد عسيري، نائبةَ مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط السيدة دانا سترول، وتناول الجانبان أوجه التعاون الدفاعي بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها.
وفق “أخبار 24”.