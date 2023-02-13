من النصر إلى الهلال.. الكرة السعودية حديث العالم

في الأيام القليلة الماضية تصدرت الكرة السعودية الأحاديث في الأوساط الكروية على المستوي العالمي سواء على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة أو وسائل الإعلام العالمية أو في أحاديث المشجعين، بسبب فريقي الهلال ومشاركته التاريخية في كأس العالم للأندية، والنصر ومحترفه البرتغالي، الأسطورة كريستيانو رونالدو.
بالنسبة للهلال فقد تمكن من تحقيق إنجاز تاريخي بعد حصد الوصافة في كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخ الأندية السعودية.
ولم تكن الفضية هي فقط حديث الصحف العالمية، إنما أداء الفريق منذ بداية البطولة وتطوره تدريجيًا بداية من تخطي عقبة صاحب الأرض والجمهور الوداد المغربي، وبعدها الفوز على فلامنغو بأداء ونتيجة ثم في النهاية الاصطدام بالعملاق الأوروبي ريال مدريد.
وفي نهائي كأس العالم للأندية، قدم الهلال عرضًا جيدًا رغم الهزيمة بنتيجة (5-3) في المباراة النهائية، وقد كان قريبًا في أوقات مختلفة بالمباراة من تسجيل أكثر، وأصبح أول نادٍ يتمكن من تسجيل 3 أهداف في ريال مدريد على مدار مشواره الطويل في مونديال الأندية.
الهلال حديث الكرة العالمية
صحف عالمية سلطت الضوء على أداء الهلال طوال مشواره في البطولة وفي المباراة النهائية أمام الملكي أيضًا، مثلاً صحيفة ماركا الإسبانية أشارت إلى المستوي الجيد الذي قدمه المالي موسى ماريجا، وتغلبه في أوقات كثيرة على الثنائي ديفيد آلابا وكامافينجا.
فيما أشارت “قناة فرانس 24” إلى أن أداء الهلال الجيد جعل المباراة صعبة بل سيئة بالنسبة للحارس البديل أندريه لونين بعدما سكنت شباكه 3 أهداف لا سيما أنه يلعب في غياب الحارس الأساسي، الدولي البلجيكي تيبو كورتوا.
أمّا صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية أشارت إلى أن أداء ريال مدريد لم يكن على أفضل نحو طوال المباراة أمام الهلال، مشيرة إلى أن موسى ماريجا كان قادرًا على جعل الأمر أكثر إثارة ولكنهم أضاعوا فرصة لتحقيق نتيجة 5-4، ولكن أبطال أوروبا كان لديهم ما يكفي لتحقيق اللقب الثامن في تاريخهم كأبطال العالم.
بينما تحدثت صحيفة “كوريير ديلو سبورت” الإيطالية عن المباراة النهائية، مؤكدة أنها كانت مواجهة مليئة بالأهداف لكن في النهاية حسمها ريال مدريد لصالحه بنتيجة 5-3.
سوبر هاتريك كريستيانو يصنع الحدث
لم يكن الهلال وحده حديث العالم بعد إنجاز كأس العالم للأندية، إنما المنافسات المحلية وتحديدًا دوري روشن كان له نصيبب من المتابعة والتركيز الإعلامي العالمي بسبب النصر ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.
وشهدت الجولة 16 من دوري روشن، تسجيل كريستيانو رونالدو “سوبر هاتريك” تاريخيًا مع النصر قاد به فريقه للفوز برباعية نظيفة، على نظيره الوحدة، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس الماضي. وفق “أخبار 24”.
وفي هذه المباراة أيضًا نجح رونالدو في كسر حاجز الـ 500 هدف مع الأندية على مدار مسيرته المحترفية، مما جعل الصحف العالمية تركز على تلك الأرقام القياسية الجديد التي يحطمها الدون هذه المرة بقميص النصر.
“شبكة ESPN”، علقت على طريقة احتفال رونالدو بأهدافه مع النصر، قائلة إنه يحتفل بالهدف كأنه هدفه الأول، بينما سكاى سبورتس أشارت إلى تسجيله سوبر هاتريك جديدًا في مسيرته.
“بليتشر ريبورت وموقع جول العالمي” أبرزا تجاوز رونالدو حاجز الـ 500 هدف بعدما سجل بقميص النصر في مرمي الوحدة في دوري روشن.