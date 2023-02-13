للتفرغ لـ “آسيا”.. الهلال يقرر استكمال الدوري بلاعبي الرديف والشباب

قررت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، مساء اليوم الأحد، استكمال الدوري بلاعبي الرديف والشباب، والتركيز سيكون على دوري أبطال آسيا وكأس الملك.
ويأتي هذا القرار وفقًا لـ”الجزيرة” لازدحام جدول الفريق الأول بالمشاركات، وإجهاد اللاعبين وتعريضهم للإصابات.
وقدم الهلال أداء مشرفًا أمام ريال مدريد بطل أوروبا رغم الخسارة بنتيجة 3-5 في نهائي كأس العالم للأندية 2022، والذي أقيم مساء السبت بالعاصمة المغربية الرباط.
وحقق الهلال ميدالية فضية تاريخية، ليصبح أول فريق سعودي يحقق هذا الإنجاز، وثالث فريق عربي يتوج وصيفًا لبطل كأس العالم للأندية بعد الرجاء المغربي 2012 والعين الإماراتي 2018.