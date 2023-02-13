وسط استقبال تاريخي.. الهلال وصيف مونديال الأندية يصل الرياض (فيديو وصور)

استقبل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مساء الأحد، بعثة الفريق الكروي الأول بنادي الهلال لدى وصولها إلى مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض، بعد المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2022 بالمغرب.
وهنأ الوزير أثناء لقائه بالبعثة، إدارة النادي والجهازين الفني والإداري واللاعبين على المستويات المميزة والمشرفة التي قدّمها الفريق، والتي توّجت بوصوله إلى المباراة النهائية في المونديال العالمي، وحصوله على وصافة أندية العالم في إنجاز يسجل لأول مرة للكرة السعودية.
وأكد وزير الرياضة أن هذا النجاح، يعد امتدادًا لما حققته كرة القدم السعودية في الأعوام الأخيرة من نجاحات، على صعيد المنتخبات الوطنية بمختلف فئاتها، وكذلك الأندية، في ظل الدعم غير المسبوق من قبل القيادة الرشيدة، متمنيًا لفريق الهلال وأندية الوطن كافة، تحقيق أفضل النتائج في المشاركات الخارجية المقبلة، ورفع راية الوطن عالية في مختلف المحافل القارية والدولية.
وكان فريق الهلال قد وصل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على المستضيف الوداد الرياضي المغربي في الدور الأول بضربات الترجيح، ثم تجاوزه لفريق فلامينغو البرازيلي في الدور نصف النهائي بنتيجة (3-2)، قبل أن يخسر في المباراة النهائية أمام ريال مدريد الإسباني بنتيجة (5-3). وفق “أخبار 24”.
وحقق الهلال ميدالية فضية تاريخية؛ ليصبح أول فريق سعودي يحقق هذا الإنجاز، وثالث فريق عربي يتوج وصيفًا لبطل كأس العالم للأندية بعد الرجاء المغربي 2012 والعين الإماراتي 2018.
🎥 وصول طائرة فريق #الهلال إلى مطار الملك خالد الدولي بعد الانتهاء من المشاركة في #كأس_العالم_للأندية 🏆#الهلال_وصيف_العالم 🥈 pic.twitter.com/kFJEoIzhLk
— سبورت 24 (@sporty_24) February 12, 2023
🎥 حديث جانبي بين وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل والأمير الوليد بن طلال خلال استقبال بعثة #الهلال#الهلال_وصيف_العالم 🥈pic.twitter.com/5b5slQd9Rq
— سبورت 24 (@sporty_24) February 12, 2023
🎥 وزير الرياضة والأمير الوليد بن طلال يستقبلان أبطال الهلال في المطار بعد المشاركة في #كأس_العالم_للأندية 🏆#الهلال_وصيف_العالم 🥈pic.twitter.com/NpNEJK3NHC
— سبورت 24 (@sporty_24) February 12, 2023