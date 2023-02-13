اجتماع خليجي أمريكي لبحث تعزيز التعاون السياسي والعسكري بين الجانبين

عقدت مجموعتا العمل الخليجية – الأمريكية الخاصة بالأمن البحري والدفاع الجوي المتكامل اجتماعا لبحث الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية.
وشهد الاجتماع بحث سبل تطوير وتعزيز التعاون السياسي والعسكري بما يكفل تحقيق المصالح المشتركة ويعزز أمن واستقرار المنطقة، كما تم مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، والقضايا والموضوعات السياسية والدفاعية ذات الاهتمام المشترك.
يذكر أن الاجتماع عقد اليوم (الإثنين) بحضور ممثلين عن القوات المسلحة بدول مجلس التعاون، وممثلي الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفق “أخبار 24”.