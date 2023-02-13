نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > اجتماع خليجي أمريكي لبحث تعزيز التعاون السياسي والعسكري بين الجانبين
13/02/2023   2:09 م

اجتماع خليجي أمريكي لبحث تعزيز التعاون السياسي والعسكري بين الجانبين

+ = -
625

عقدت مجموعتا العمل الخليجية – الأمريكية الخاصة بالأمن البحري والدفاع الجوي المتكامل اجتماعا لبحث الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية.

وشهد الاجتماع بحث سبل تطوير وتعزيز التعاون السياسي والعسكري بما يكفل تحقيق المصالح المشتركة ويعزز أمن واستقرار المنطقة، كما تم مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، والقضايا والموضوعات السياسية والدفاعية ذات الاهتمام المشترك.

يذكر أن الاجتماع عقد اليوم (الإثنين) بحضور ممثلين عن القوات المسلحة بدول مجلس التعاون، وممثلي الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفق “أخبار 24”.

اجتماع خليجي أمريكي لبحث تعزيز التعاون السياسي والعسكري بين الجانبين

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885250071.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.