أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم (الإثنين)، إغلاق 9 محطات وقود بشكل جزئي في صفوى بمحافظة القطيف.
وأوضحت أمانة الشرقية أنها رصدت عددًا من الملاحظات على محطات الوقود بعد انتهاء المهلة الممنوحة لملاك ومشغلي محطات الوقود ومراكز الخدمة، الهادفة إلى تحسين المشهد البصري ورفع كفاءة التشغيل، وذلك خلال حملاتها الرقابية على محطات الوقود ومراكز الخدمة في محافظة القطيف للتأكد من جاهزيتها.
وأشارت إلى أن الملاحظات شملت عدم الالتزام بإزالة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري، وعدم تركيب شاشات عرض أسعار الوقود، وعدم توفير أجهزة الدفع الإلكتروني. وفق “أخبار 24”.