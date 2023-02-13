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جديد المحليات > “التجارة”: استدعاء أكثر من 400 شاشة تلفاز ذكية لتعرضها لخطر السقوط
13/02/2023   2:09 م

“التجارة”: استدعاء أكثر من 400 شاشة تلفاز ذكية لتعرضها لخطر السقوط

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أعلنت وزارة التجارة، اليوم (الإثنين)، استدعاء 410 أجهزة تلفاز ذكي،(LG – 88 بوصة)، مع حاملات التثبيت الداعمة للشاشة.

وأوضحت الوزارة أن قرار الاستدعاء جاء على خلفية وجود احتمالية من تركيب الأرجل الحاملة بشكل غير صحيح، ما قد يؤدي إلى سقوط الجهاز وخطر التعرض للإصابة.

ودعت أصحاب الأجهزة إلى التواصل مع الشركة لترتيب موعد لزيارة الفني، لفصل أرجل الحامل ووضع الجهاز في مكان آمن بعيدًا عن الأطفال، أو استبدال الحامل مجانًا، إذا لزم الأمر، مشيرة إلى أنه يمكن للمستهلكين الاستمرار في استخدام الأجهزة المثبتة على الحائط.

انفوجرافيك

وفق “أخبار 24”.

“التجارة”: استدعاء أكثر من 400 شاشة تلفاز ذكية لتعرضها لخطر السقوط

جديد المحليات
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