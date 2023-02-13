متحدث “الدفاع المدني”: الإنقاذ السعودي يعمل على مدار 24 ساعة في 4 مواقع تركية

قال المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني، العقيد محمد الحمادي، إن فريق البحث والإنقاذ السعودي يعمل على مدار24 ساعة بدون توقف في 4 مواقع في مدينة غازي عنتاب التركية بمنطقة البراهيملي وأبراج بولات.
وأضاف العقيد “الحمادي”، في تصريح خاص لـ “أخبار 24″، أن الفريق وصل إلى تركيا صباح السبت الماضي مجهزاً بالآليات والمعدات والمضخات والأدوية الطبية والتجهيزات الفنية وغيرها، ليباشر أعماله وفق خطط عملية وعلمية روعي فيها طبيعة الحدث للتعامل معها بالطرق المثلى للإسهام في عمليات إنقاذ المحتجزين والمتضررين والبحث عن المفقودين.
وأبان أن الفريق يتضمن أكثر من 100 من طواقم الإنقاذ السعودي، ويشمل مهندسين وأطباء وتخصصات فنية في الإنقاذ، وهو فريق متخصص ومُصنف دوليًّا، ويمتلك المعدات والآليات التي يتطلبها الموقف للتعامل مع حالات البحث والإنقاذ، من ضمنها الوسائل الحية “الكلاب البوليسية” للبحث عن المحتجزين والمحاصرين تحت الأنقاض واكتشافهم سواء كانوا أحياء أو أمـواتا، بالإضافة إلى أجهزة استشعار، ومجسات لقياس الذبذبات، والاهتزازات، وكاميرات للبحث تحت الأنقاض.
وأشار إلى أن فريق تقييم من قبل فريق الإنقاذ وصل لتركيا وحدد المواقع التي سيتعامل معها فريق الإنقاذ، وعلى إثر ذلك انطلق الفريق على متن طائرتين إلى تركيا حيث باشروا جهودهم في البحث والإنقاذ. وفق “أخبار 24”.
ونوه بأن الفريق يعمل ضمن منظومة مركز الملك سلمان للإغاثة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ومتابعة وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود، بالمشاركة في أعمال الإغاثة الإنسانية وإنقاذ المحتجزين والمتضررين في حـادثة الزلزال التي ألمّت بالشعبين السوري والتركي.