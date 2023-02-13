“الصناعة” تصدر 69 رخصة تعدينية في ديسمبر الماضي

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، اليوم (الإثنين)، أنها أصدرت 69 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر ديسمبر 2022، شملت 46 رخصة كشف، و12 رخصة محجر مواد بناء، و7 رخص استطلاع، و4 رخص استغلال تعدين ومنجم صغير.
وقال المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة في تقرير له، إن عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية ديسمبر الماضي، بلغ 2272 رخصة.
وأوضح أن الرخص السارية تصدرتها رخصة محجر مواد بناء بـ 1383، تلتها رخصة كشف بـ 635، ثم رخصة استغلال تعدين ومنجم صغير بـ 178، ورخصة استطلاع بـ 43، ورخصة فائض خامات معدنية بـ 33 رخصة.
وأبان التقرير أن منطقة الرياض استحوذت على العدد الأكبر من إجمالي الرخص التعدينية السارية في القطاع بـ 511 رخصة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 429، والمنطقة الشرقية بـ 378، ومنطقة المدينة المنورة بـ 244.
وتابع أنه بعد ذلك جاءت منطقة عسير بـ 189 رخصة، ومنطقة تبوك بـ 141، ومنطقة القصيم بـ 103، ومنطقة حائل بـ 73، ومنطقة جازان بـ 69، ومنطقة نجران بـ 49، ومنطقة الباحة بـ 38، ومنطقة الحدود الشمالية بـ 25، ومنطقة الجوف بـ 23 رخصة.
يشار إلى أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حدد 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها: رخصة الاستطلاع، التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و (ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى حماية قطاع التعدين وتعظيم قيمته وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، لتحويل التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5.3 ألف موقع، وتقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال.
وفق “أخبار 24”.